«تيلي تشايلد» تطلق ألبومها الأول المستوحى من عالم التليفزيون

طرحت فرقة تيلي تشايلد ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان «تيرن أون يور فيفوريت شو»، وهو مستوحى من عالم التليفزيون وبرامجه بما يقدمه من خيال ودراما، وقدمت الفرقة التي تأسست على يد صديقي الطفولة اللبنانيين هادي بابا وشارل أنوزي، ألبومها الأول وفق مفهوم يحاكي تنقل المشاهد بين مختلف أفضل القنوات التلفزيونية المتخصصة بالموسيقى.

هدف فكرة فرقة تيلي

وقال هادي بابا في تصريحات صحفية: «كان هدفنا أن نمنح المستمع من خلال أغاني ألبومنا الأول شعورا يحاكي التنقل بين قنوات التليفزيون بشكل عشوائي».

وأضاف: «استوحينا كلمات الأغاني من تجاربنا التي مررنا بها خلال تأليفنا للألبوم، وتسلط الضوء على الروابط الأسرية والعلاقات والندم والرغبة في الهروب من الواقع ونظرتنا الانتقادية الساخرة للمجتمع».

وأضاف شارل مازحا: «تضم إحدى أغاني الألبوم مقطعا مستعارا من موسيقى بوسا نوفا، لقد تأثرنا بكلاسيكيات موسيقى الروك الأيقونية، واستلهمنا لمسات فرق عريقة مثل بينك فلويد والبيتلز وراديو هيد وأركايد فاير وبلور وليد زيبلين ويو تو، في كتابة أغاني الألبوم».

وأشار إلى أن هناك تنوعا كبيرا في الإيقاعات بين أغاني الألبوم، وقال: «تخرج أحيانا عن النمط التقليدي للتأليف الموسيقي للأغاني، وتتبع الفرقة طريقة عمل تتماشى مع هويتها البصرية وشعارها، إذ عملت لتقديم عمل متناغم ومتكامل يقدم للمستمع تجربة موسيقية سلسة».

طبيعة أغاني الفرقة

وتحمل عناوين الأغاني بعض التلميحات الذكية المستمدة من عالم التليفزيون، وسُميّت الأغنية الثانية تارانتينو، لتحمل اسم مخرج فيلم بالب فيكشن لتحمل لمسات مميزة من موسيقى الروك آند رول، بينما تتمتع أغنية ذا آكت بلمسات من موسيقى الإندي بوب.

وتم تأليف ألبوم تيرن أون يور فيفوريت شو على مدى ثلاث أو أربعة أعوام، وكتب الثنائي معظم الأغاني في دبي، ثم أضافا إليها بعض الأغاني خلال رحلة إلى تايلاند، ليقوما لاحقاً بتسجيل الأغاني في استوديوهات تونفورك ستوديوز في لبنان بجلستين منفصلتين.

كما تم وضع اللمسات الأخيرة على الألبوم في استوديوهات آبي رود التي سجلت فيها فرقة البيتلز، ما أضاف إلى التميز الذي يحمله.