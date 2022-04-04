قانوني يوضح عقوبة حيازة المفرقعات: المؤبد مصير غير الحاملين للتصريح

يمتاز شهر رمضان الكريم بانتشار السعادة والبهجة والسرور في الشوارع المصرية، فهو شهر الخير الذي ينتظره العديد من المسلمين طوال العام، وكل يعبر عن سعادته بطريقته الخاصة، ولعل أبرز مظاهر الاحتفال بحلول الشهر الكريم، هي المفرقعات والألعاب النارية، فهي تنتشر بشدة خلال هذا الشهر، لاسيما في وقت المساء وفترة ما بعد الإفطار.

حيازة المفرقعات النارية

ولكن من جانب آخر، فحيازة الألعاب النارية والمفرقعات وغيرها، هي واحدة من الأمور التي يعاقب عليها القانون، فقد أوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه وفقا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، يتم معاقبة كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد.

وقال المحامي: «حيازة المفرقعات يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد، وكي يتجنب المواطن تلك العقوبة، عليه أن يحصل على تصريح رسمي بحيازة الألعاب النارية والمفرقعات وغيرها، هذه هي الحالة الوحيدة التي تحميه من المؤبد».

وأوضح الخبير القانوني أن هذه الإجراءات من أجل حماية المواطنين من المخاطر التي يمكن أن تصيبهم، مشيرًا إلى أنه في الكثير من الأحيان يتم استعمال هذه المفرقعات والألعاب النارية وغيرها؛ من أجل القيام بأعمال إرهابية، وفي هذه الحالة تصل العقوبة إلى الإعدام، وفقا لنفس المادة سالفة الذكر.

مصادرة محل الجريمة

وأضاف «الحديدي»: «في تلك الحالات تقضي المحكمة فضلا عن هذه العقوبات، بمصادرة محل الجريمة، كما المباني أو المنشآت وغيرها وأيضًا أدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات».