توجيه عاجل برفع كفاءة الطرق الداعمة لمحور حسب الله الكفراوى

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، برفع كفاءة الطرق بنطاق بالأحياء، ووضع مخطط لصيانة وتطوير ورصف الطرق الداخلية الداعمة للطرق الرئيسية وللمحاور المرورية الجديدة، التي يتم إقامتها بنطاق المنطقة في إطار الطفرة الحضارية والمشروعات القومية في مجال الطرق بالعاصمة.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مع القائم بأعمال رئيس حي المعادي ورئيس شركة المعادي للتنمية والتعمير ورئيس شركة نيركو وعدد من التنفيذين ومديري إدارات الطرق بالمنطقة الجنوبية وحي المعادي؛ لبحث تطوير ورفع كفاءة ورصف الطرق الداعمة بمنطقة نيركو بالمعادي؛ والتي تخدم محور حسب الله الكفراوي الجديد تحقيقا للسيولة المرورية طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

رفع كفاءة الطرق بالقاهرة

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أهمية أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق وفقا لقياسات الجودة لتحقيق الانسياب المروري وإعطاء أولوية في التطوير للطرق ذات الأولوية الملحة، خاصة التي ترتبط وتتكامل مع شبكة الطرق السريعة والرئيسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الهدف الذي من أجله تم عمل مثل هذه المشروعات العملاقة.

وأضافت، أن حي المعادي انتهى من بردورات الأرصفة وبالوعات صرف مياه الأمطار ورفع المطابق تجهيزًا لاستكمال أعمال التطوير والرصف بشوارع نيركو.

تحقيق السيولة المرورية

كما وجهت بضرورة رفع كفاءة الطرق الموازية الداخلية للطريق الرئيسي لمنع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية مع ضرورة المعاينة على الطبيعة للوقوف على الوضع القائم لحالة الطرق الفرعية والمتابعة المستمرة للوقوف على آخر المستجدات وتذليل أي معوقات من شأنها التسبب في تعطيل الخطة الموضوعة.

الجدير بالذكر أن هذه الأعمال تأتي في إطار مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق الداعمة للطرق الرئيسية في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعداد رؤية وخطط لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات لما لها من انعكاس واضح على استكمال الخطط التنموية في شتى المجالات.