قبل ساعات قليلة من العرض، ينتظر مشاهدو الأعمال الرمضانية، مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 4 والقنوات الناقلة له، وذلك بعد تصاعد رتم الأحداث، في محاولة الفنان هاني سلامة البحث عن خطيبته التي تجسد دورها الفنانة رحمة حسن، وسط تكهنات بأنّ عائلة المالكي هي السبب وراء الاختفاء.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 4 والقنوات الناقلة له

وتقدم «الوطن» مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 4 والقنوات الناقلة له، إذ يُعرض على شاشة قناة dmc، في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا إلا عشر دقائق، وأما عن موعد الإعادة فتكون في تمام الساعة العاشرة والنصف في صباح اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري على شاشة قناة cbc

ويُعرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 4، عبر شاشة قناة cbc، في تمام الساعة العاشرة والربع مساء، بينما تأتي الإعادة في تمام الساعة السادسة صباح اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري على شاشة قناة «الحياة»

ويُعرض مسلسل «ملف سري» على شاشة قناة الحياة، يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء.

أبطال مسلسل «ملف سري»

ويشارك في بطولة مسلسل «ملف سري»، هاني سلامة، عائشة بن أحمد، رحمة حسن، ماجد المصري، محسن محيي الدين، مادلين طبر، صبا الرافعي، نضال الشافعي، كارولين عزمي، إيمان سلامة، ودنيا عبدالعزيز، ومن تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.