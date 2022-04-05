إلغاء قسيمة الإقامة للأجانب بالإمارات.. تعرف على مميزات وأسباب القرار

أفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية، اليوم الثلاثاء، بأن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، أعلنت إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة، اعتبارًا من الإثنين المقبل الموافق 11 أبريل 2022 ، والاستعاضة ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة بديلاً لإثبات إقامته.

القرار يهدف لتطوير الخدمات وتعزيز سعادة المتعاملين

ويأتي القرار، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الإماراتي الداعم لجهود الدولة لتطوير الخدمات المقدمة، ولتعزيز سعادة المتعاملين، وتحقيقًا للمرونة التي تستهدف تقليص الخطوات المرتبطة بعملية إصدار وتجديد الإقامة لتترافق مع بطاقة الهوية في نموذج موحد جديد، بحسب المرسوم الرسمي الذي نشرته الصحيفة الرسمية الإماراتية.

وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، يضم ذلك النموذج الموحد خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد، وذلك عوضًا عن الطلبات الفردية السابقة.

و أشارت الصحيفة، إلى أن الجيل الجديد من تلك البطائق الصادرة للأجنبي المقيم في الإمارات تتضمن كافة التفاصيل المذكورة سابقًا في قسيمة الإقامة، والتي تساعد في استخدام بطاقة الهوية لاثبات هوية الأفراد عبر البيانات الشخصية والمهنية ووجهة الإصدار، وغيرها من البيانات المعززة عبر تقنيات الربط الإلكتروني.

الرشدي: القرار يأتي إمتدادا لحزمة قرارات سابقة

وقال مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالإنابة سعيد راكان الرشدي، إن ذلك القرار يأتي امتداداً لحزمة قرارات سابقة داعمة لتقديم أفضل التسهيلات للمتعاملين ورفع مستوى الخدمات الحكومية، وفقا لما نشرته الصحيفة.

وأكد المسؤول الإماراتي، أن النموذج السابق سيتوفر فقط إلكترونيًا عبر التطبيق الذكي للهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة عززت العمل مع المعنيين بقطاع الطيران لتمكين حاملي الإقامات السابقة، والمتواجدين حاليا خارج البلاد من القدوم إلى الدولة إلى جانب الزائرين، من أجل تحقيق استيفاء محددات الدخول عبر استخدام قاريء جوازات السفرالمتاح لدى المطارات، بحسب الصحيفة.