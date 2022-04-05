إعدام مدير مؤسسة داخلية للبنات بإندونيسيا.. اغتصب 13 طفلة وحملن منه

أصدرت السلطات الإندونيسية، قرارًا بإعدام مدير مدرسة ومؤسسة داخلية، اغتصب 13 طالبة بعضهن حملن منه، فيما لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، وذلك على مدار خمس أعوام ماضية، بحسب ما نشرته وكالة «سكاي نيوز»، عربية.

وأدانت محكمة باندونج الجزئية في إندونيسيا، في فبراير الماضي، هيري ويراوان، وأصدرت ضده حكما بالسجن مدى الحياه بعد ثبوت تلك الجرائم، إلا أنها عادت فيما بعد وعدلت قرارها بالإعدام.

الضحايا لم تتجاوز أعمارهن الـ14 عاما

وبحسب «سكاي نيوز»، وافقت المحكمة الإندونيسية، على الاستئناف المُقدم من قبل الادعاء العام، وقررت الحكم بالإعدام على مدير المدرسة الداخلية، لاغتصابه طفلات تتراوح أعمارهن بين 11و14 عاما، خلال الخمس سنوات الماضية منذ 2011 وحتى 2021، حيث كان يمارس أفعاله معهن إما في المدرسة أو فنادق أو شقق مستأجرة في مدينة جاوة الغربية.

وقوبلت تلك القضية بغضب واحتقان شديدين لدى الشارع الإندونيسي، معتبرين الأمر أكثر بشاعة وقسوة من مجرد وصفه، خاصة عقب ولادة 9 أطفال نتيجة تلك العمليات، فيما أشارت الشرطة إلى أن الضحايا رفضن إبلاغ أي شخص خوفا من الفضائح والعقاب.

بيع أصول الجاني بمزاد علني وتقديم الأرباح للضحايا

واعتبرت المحكمة العليا في بيانها، أن المتهم ارتكب جرائم سببت صدمة ومعاناة للضحايا وذويهم، كما أنها شوهت سمعتهم وسمعة المدارس الداخلية بصفة عامة، فيما طالبت المحكمة الابتدائية وزارة حماية الطفل بضرورة دفع 23200 دولار كتعويض للضحايا بدلا من مصادرة أصوله، إلا أن المحكمة العليا أمرت بمصادرتها بما في ذلك المؤسسة التي يملكها، والتي قررت بيعها بالمزاد ودفع أموالها لأهالي الضحايا، بحسب «سكاي نيوز».

إلى ذلك، قررت السلطات الإندونيسية إرسال الأطفال الـ9 المولودين نتيجة تلك الجرائم إلى وكالة حماية النساء والأطفال، وذلك حتى يتم الانتهاء من العلاج النفسي والبدني للضحايا، وتأهيلهن نفسيا لاستلام أطفالهن ورعايتهن بأنفسهن.