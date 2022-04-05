عاجل.. السيطرة على حريق في مصنع فايبر بالمنطقة الصناعية بالسادات

نجحت الحماية المدنية بالمنوفية، في السيطرة على حريق نشب في مصنع فايبر في المنطقة الصناعية بمدينة السادات، بعد الدفع رجال الإطفاء بعدد من سيارات الإطفاء.

لم يسفر الحريق عن وقوع إصابات بين المواطنين أو العمال.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالحريق

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بنشوب حريق بمصنع فايبر بالمنطقة السابعة الصناعية بمدينة السادات، وتن ادبفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة السادات، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهلت التحقيق لمباشرة تحقيقاتها.

4 حرائق في المنوفية في 48 ساعة

الجدير بالذكر، أن حريق مصنع السادات هو الحريق الرابع الذي تشهده محافظة المنوفية خلال ال 48 ساعة الماضية، ونجاح رجال الحماية المدنية في المنوفية في السيطرة على الحرائق، حيث تمت السيطرة على حريقين في عدد من حظائر الماشية في بركة السبع، وحريق آخر في شقة بمركز أشمون.