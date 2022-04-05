الإفتاء: «متخافوش من الطيبة وطلعوا الخير اللي جواكم»

نصح الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، بأن يعطي الأشخاص الآخرين فرصة للتعبير عن أنفسهم والاستماع إليهم، متابعا: «ادوا للناس فرصة تقول الحقيقية ويعبروا عن نفسهم مش تبقى مكسوفة تكمل الكلام، دي حاجة مهمة في الحياة، وأنت بتسمع الناس متبقاش مركز عشان تطلعهم قد إيه غلطانين».

حديث نبوي لا يعرفه الكثيرون

وأضاف الورداني خلال تقديمه برنامج «ولا تعسروا» المذاع على القناة الأولى، أن الأزواج يجب أن يتحدثوا بشكل جيد وأن يتقبلوا النقد؛ لأن النبي محمد قال إن المسلم مرآة أخيه، مؤكدا ضرورة ظهور جوهر الشخص الجيد.

أمين الفتوى: النبي كان صادق وخدوم وحنين

وتابع أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية‎: «حبيبك لما يقولك كلمة فهو بيغير عليك، والحاجة المهمة خلي الجوهر اللي جواكي يطلع وأحسن جوهر يطلع الطيبة، خليك طيب ومتخافش أنك تبقى طيب، خليك صادق وخدوم وحنين على الناس، يعني أبو سفيان مقدرش يخبي حقيقة إن النبي حنين ولين، مقدرش يخبي حسن رسول الله لأنه صادق وخدوم وحنين، الحاجات دي لازم تبقى فيك لو عاوز الناس تحافظ عليك وتراعيك وتساندك، يا رب يجعلنا دايما من اللي سيرتهم سابقاهم ومليانين خدمة وجمال ومساعدة، ونقدر منحكمش على الناس ونشوف في عنين اللي حوالينا الفرحة، يا رب اكرمنا واجعل بصيرتنا متنورة بحضرة النبي».