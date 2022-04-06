هآرتس: وفد أوكراني رسمي في تل آبيب للتفاوض على سلاح إسرائيلي

قالت عدة وسائل إعلام إسرائيلة، إنَّ وفداً أوكرانياً رسمياً متوجداً في إسرائيل منذ أسبوع، لإجراء عدة مفاوضات مع شركات إسرائيلية خاصة لشراء مجموعة من الأسلحة، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وفد رسمي أوكراني

وأعلنت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أنَّ الوفد المتواجد في تل أبيب منذ أسبوع، وفداً رسمياً جاء للتعاقد مع شركات أسلحة خاصة، وذلك بعدما رفضت الحكومة الإسرائيلية تقديم دعم عسكري لأوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنَّ الوفد الرسمي الأوكراني التقى بالفعل بمسئول سابق في الجيش الإسرائيلي، ويمتلك الآن شركة استثمارات أمنية، إلا أنه أخبر الوفد الأوكراني أن تزويد أوكرانيا بالسلاح، مازال يحتاج إلى موافقة من جانب وزارة الدفاع الإسرائيلية.

كانت إسرائيل استقبلت عددًا من اللاجئين الأوكران على خلفية العملية العسكرية الروسية الأخيرة، ووضعت حدود وضوابط، للحد من دخول اللاجئين، وهو الأمر الذي أغضب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منتقداً السياسة الإسرائيلية ضده.

غضب وانتقادات بين الجانبين

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها زيلينسكي إسرائيل، إذ طالبها بتقديم وزيادة الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا، إلا أن الجانب الإسرائيلي رفض الأمر، مما جعل الرئيس الأوكراني يرسل وفداً للتفاوض مع شركات أسلحة خاصة.

وانتقد عدد من السياسيين الإسرائيليين الرئيس الأوكراني، على خلفية تصريحات له يشبه بها العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا بـ«الهولوكست الإسرائيلي»، وهو ما ردّ عليه الإسرائيليون بأنه أمر فظيع وشائن في الوقت نفسه، وأنه لا يمكن مقارنة المحرقة التي تعرض لها اليهود على يد النازيين بالحرب الروسية.

وتلقت أوكرانيا خلال حربها مع روسيا، على العديد من الدعم العسكري من عدة دول غربية، جاء في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وألمانيا وغيرها من الدول.

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ42 على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فجر الخميس الموافق 24 فبراير الماضي، معلناً قيام بلاده بشن عملية عسكري ضد أوكرانيا.