حدائق أوكرانيا تطلق رصاصة الرحمة على حيواناتها.. «الحرب تقتل كل شيء»

يبدو أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت أكثر بشاعة مما كان يتوقعه الجميع، فيوما عن آخر تزداد الأمور قسوة وتتزايد الخسائر لكلا الجانبين، فإلى جانب الانهيار الاقتصادي وعدد الضحايا الكبير، إلا أن نيران الحرب امتدت لتصل إلى عنق الحيوانات المتواجدة بإحدى حدائق الحيوانات في أوكرانيا.

حديقة حيوان أوكرانية تضطر لقتل حيواناتها

وبحسب موقع «إنسايدر» الأمريكي، فلم يتبق أمام حدائق الحيوان الموجودة بمناطق القصف الأوكرانية أي حلول أخرى سوى قتل حيواناتها لترحمها من التعرض لأي مخاطر كالقصف أو التشرد أو القتل غير الرحيم جراء الحرب.

وأعلنت حديقة «فيلدمان إيكوبارك» التي يقع مقرها بمدينة خاركييف، في بيان لها، أنها قد تضطر إلى قتل حيواناتها خاصة الضخمة منها، بعدما دمر القصف الروسي أقفاصها، بينما فشلت الحديقة في توفير مركز إيواء مؤقت لها، بحسب الموقع الأمريكي.

وبدوره قال مؤسس الحديقة أولسكندر فيلدمان، إنها تعرضت لقصف مدفعي وجوي على مدار اليومين الماضيين، معربة عن قلقها من أن تهرب حيواناتها المفترسة كالأسود والنمور والفهود إلى شوارع المدينة أو أي قرى مجاورة.

الموت الرحيم الحل الأخير قبل خروج الحيوانات المفترسة للشارع

وطالبت الحديقة بضرورة إخلاء حيواناتها، موضحة أن الموت الرحيم سيكون الحل الأخير الذي تتمنى ألا تلجأ إليه، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته أن نقل تلك الحيوانات سيحتاج طرقا معينة وأجهزة خاصة وعددا أكبر من الناس، وهو ما قد يعرضهم للقصف، ظنا من القوات الروسية أنهم يهددونهم، بحسب الموقع الأمريكي.

وعلى الرغم من تصريحات الحديقة عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حول استجابة الكثير من المواطنين لاستجابتها ووصول الكثير من الخدمات ووسائل النقل الجيدة، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيا بالشكل الضروري، حيث لا يتوقف الأمر فقط على سبل للنقل، بل ستحتاج إلى مزيد من المساعدة فيما يتعلق باللوجستيات، وغذاء الحيوانات، والشؤون المالية، وعاملين.