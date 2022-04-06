بدء التدريب على استخدام التابلت للامتحانات الإلكترونية بدمياط 17 أبريل

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي، اعتباراً من يوم الأحد بعد المقبل، الموافق 17 أبريل 2022.

وتم إعلان جدول التدريب على أن يتم مراعاة عقد التدريب داخل المدرسة، ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي، كما تتولى المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها، وضع خطة التدريب داخل المدارس، بما لا يؤثر على سير اليوم الدراسي.

إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت

وبدأت وزارة التربية والتعليم، اعتباراً من اليوم الأربعاء، في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت، أما المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة، أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب، ويتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

تحديث أجهزة التابلت

واكدت مديرية التربية والتعليم بدمياط أنه يجب تحديث أجهزة التابلت، والتأكد من شريحة البيانات، وتوفر القلم مع التابلت، للإجابة على الأسئلة المقالية، وتقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب، ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة، بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 مارس، في إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وحرصاً على مصلحة الطلاب.

إجراءات التدريب على التابلت داخل المدرسة

- يعقد التدريب داخل المدرسة طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- تبدأ الوزارة في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

- وضع الأسئلة فيما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن الأسئلة النوعيات المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- يجب توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.