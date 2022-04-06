طفل روبابيكيا يفاجئ المذيع بتصرف رجولي.. دفعله فلوس وقاله مسامح

في أحدث حلقات برنامج «على باب الله»، الذي تعرضه «الوطن»، خلال شهر رمضان، قابل مقدم البرنامج حسن محفوظ، طفل الروبابيكيا في أحد شوارع القاهرة، هيئته بسيطة وملامحه بها الرضا، يعمل على أحدى الدراجات البخارية من أجل شراء ما لا يريده المواطنين، قبل أن يستوقفه المذيع ويسأله أن يشتري منه ملابسه أو ساعته.

الطفل رجب: بم تقدر سعر الجاكيت الخاص بك؟

وباهتمام قال الطفل للمذيع بم تقدر سعر الجاكيت الخاص بك من أجل مساعدته ماديا، وهنا طلب منه «محفوظ» مبلغًا ماليًا قدره 5 جنيهات.

العامل يمنح مقدم البرنامج 3 جنيهات

وعلى الفور، أخرج العامل من جيبه المبلغ البسيط الذي طلبه «محفوظ»، وقبل أن يهم مقدم البرنامج بالإنصراف سأله المذيع: «أنت مسامح»، ليرد عليه «البائع» مسامح.

وفي مفاجأة غير متوقعه لعامل الروبابيكيا فقد قرر مقدم البرنامج أن يمنح العامل مبلغًا ماديًا بداخل ظرف ورقي، تقديرا له على كرمه ونبل أخلاقه، مخبرًا إياه بأنه مكافأة له على ما قام به من جبر خاطر شخص لا يعرفه، على الرغم من ضيق حاله.

اختتم مقدم البرنامج بقوله: «أنت رجولة، من الفيوم وكلها جدعان، وشكراعلى موقفك اللي عملته معانا، وهتشتري الجاكيت مني ولا خلاص كده»، وأكد عليه الطفل أنه يقوم بالصرف على والديه وأخوته حيث اشتري تلك الدراجاة البخارية نتيجة تعبه ومجهودة وأثر على نفسه المكوث في المنزل والتوقف عن الدراسة من أجل الصرف على أهله.