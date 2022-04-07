موسكو: واشنطن تريد تحويل أوكرانيا لـ«أفغانستان» جديدة أمام روسيا

اتهم رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، الولايات المتحدة الأمريكية، بالتخطيط لإطالة أمد الحرب قدر الإمكان، مشيرا إلى أنها تسعى لتحويل أوكرانيا إلى أفغانستان جديدة بالنسبة لموسكو.

مساعي أمريكية لتصعيد الصراع الروسي الأوكراني

وقال رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، إن واشنطن تريد أن تجعل الحرب في أوكرانيا مكلفا، مستخدمة في سبيل تحقيق ذلك كل الوسائل والسبل الممكنة والممنوعة أيضا، على رأسها إرسال مسلحين وتنظيمات مسلحة للعمل على استمرار انهيار الأوضاع أكثر، وفقا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم».

وأضاف ناريشكين، أن الولايات المتحدة على الرغم من دورها السام في أوكرانيا إلا أنها تسعى لمنع تصعيد الموقف في كييف، مؤكدا أن الخطط الأمريكية فشلت جميعها حتى الأن.

موسكو : واشنطن تريد كييف أفغانستان جديدة بالنسبة لروسيا

وأوضح المسؤول الروسي، بحسب الوكالة، أن الاستراتيجيين الأمريكيين يسعون إلى جعل أوكرانيا بالنسبة لروسيا كأفغانستان بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي لن تمكنهم موسكو من تحقيقه، وفقا لتصريحاته.

تأتي تلك التصريحات في الوقت التي تواجه فيه موسكو اتهامات بالتسبب في جرائم القتل الجماعية بمدينة بوتشا، والتي أسفرت عن مقتل 410 شخصا في المدينة إلى جانب عدة مناطق أخرى حول العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب المدعية العامة الأوكرانية.

إلا أن وزارة الدفاع الروسية تواصل تأكيدها على نفي تلك الرواية الأوكرانية والتي وصفتها بالمفبركة، محذرة من محاولات مماثلة لتشويه صورتها أمام العالم، في الوقت الذي أكدت فيه كييف أن الأقمار الصناعية رصدت تلك الجرائم خلال فترة سيطرة القوات الروسية على المنطقة، بحسب قناة "العربية".

وتشهد الأزمة الروسية الأوكرانية، تدهورا كبيرا كل يوم عن سابقه، وذلك وسط استمرار الاتهامات المتبادلة بين البلدين والمحاولات المستمرة لتصعيد حدة الصراع، إلى جانب التدخل الغربي والأمريكي الفج الذي يزيد الغضب الروسي، حيث تؤكد موسكو أنها تدافع عن حدودها وأمنها القوميين من التمدد العسكري لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدودها.