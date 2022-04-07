ضبط 10 أطنان ملح فاسد ومحلات دون تراخيص في حملة مكبرة بالبحيرة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، وإدارات الرقابة على المخصبات والمبيدات بمديرية الصحة وإدارة تموين حوش عيسى، حملات مكبرة لمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم للمخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

التحفظ على ملح فاسد ومتحجر

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع ألبان يدار دون ترخيص، وجرى التحفظ على 10 أطنان ملح متحجر وتظهر عليه علامات التلف ومختلط بالشوائب ومتروك بالخلاء، وذلك في قطاع الطب البيطري ومراقبة الأغذية.

كما تم ضبط محل أدوية بيطرية يدار دون ترخيص وداخله 60 عبوة أدوية منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزاره الصحة والزراعة ودون فواتير، وضبط محل مبيدات زراعية داخله 20 عبوة مبيدات دون فواتير ومجهولة المصدر، وتحرير 4 محاضر عدم إعلان أسعار، و3 محاضر عرض لحوم مكشوفة، وتحرير 18 محضر جنح صحية، وسحب 14 عينة لإرسالها لمعامل التحاليل، وإعدام 7 كجم مواد غذائية مختلفة قطاع حماية المستهلك، وتحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

ضبط محلات دون تراخيص

وفي قطاع الرقابة على المبيدات والمخصبات، تم المرور على 13 محلا للاتجار في المبيدات والمخصبات، وضبط 6 محلات للاتجار في المبيدات والأسمدة الزراعية دون ترخيص، وتحرير 13 إنذارا لمحلات تدار دون ترخيص وتحرير 3 محاضر بيئة، و10 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

عبوات كيمياوية منتهية الصلاحية

وفي حوش عيسى، أسفرت الحملات عن ضبط 1100 أنبوبة اختبار و14 عبوة كيماويات منتهية الصلاحية داخل معمل تحليل، كما جرى غلق وتشميع عيادتين بالشمع الأحمر، وضبط 8 عيادات ومعامل خاصة تدار دون ترخيص.

كما تم رصد العديد من الملاحظات داخل 4 منشآت طبية مختلفة التخصصات، وتم التنبيه عليهم بتلافي تلك الملاحظات.