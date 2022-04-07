محافظ أسيوط يعلن تسليم 87 مدرسة بتكلفة 426 مليون جنيه

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعاً مع المهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، صباح اليوم الخميس، بحضور محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليمية بأسيوط، لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التي تنفذها الهيئة بقرى ومراكز المحافظة، ضمن خطة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف القرى الأكثر احتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية الصعيد، و«رؤية مصر 2030».

مشروعات تم تنفيذها ضمن «حياة كريمة»

استعرض محافظ أسيوط، خلال اللقاء، المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها والتي يجري استكمالها في قرى ومراكز المحافظة، خلال الفترة من يوليو 2020 حتى الآن، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية، حيث أشار المحافظ إلى أن هيئة الأبنية التعليمية تقوم حالياً باستكمال بتنفيذ عدد 88 مدرسة، بإجمالي عدد 1228 فصلاً دراسياً، بتكلفة 430.2 مليون جنيه، فيما تم الانتهاء من إنشاء عدد 87 مدرسة، واستلامهم ابتدائياً في الفترة من يوليو 2020 حتى الآن، بإجمالي 1219 فصلاً دراسياً، بتكلفة إجمالية بلغت 426.6 مليون جنيه.

محافظ أسيوط يشيد بدور الأبنية التعليمية

وأشاد المحافظ بدور هيئة الأبنية التعليمية، برئاسة اللواء يسرى عبد الله، لجهودها المبذولة في التوسع في إنشاء المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة، ضمن خطة الهيئة السنوية، وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى ونجوع المحافظة، لافتاً إلى أن إنشاء المدارس الجديدة، وزيادة أعداد الفصول، أحد الأهداف الأساسية للمحافظة، لصالح تحسين المنظومة التعليمية، وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول، وتحقيق هدف النزول تدريجياً بالكثافة، وإلغاء الفترات، وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة، خاصةً في القرى الأكثر احتياجاً.

محافظ أسيوط: الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

من جانب آخر، أكد محافظ أسيوط تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة، ورفع قدرات البنية الأساسية، وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع، وفقاً للمواعيد المحددة مسبقاً، وطبقاً للامكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة، لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة، وفقاً لـ«رؤية مصر 2030»، حيث يتم استكمال أعمال الرصف لتسهيل حركة المواطنين، وتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة.