جامعة أسيوط: نجاح العملية الـ50 لزراعة الكلى استغرقت 10 ساعات

هنأ الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، فريق برنامج زراعة الكلى بمستشفيات أسيوط الجامعية، على نجاحهم فى إجراء العملية الجراحية الـ50 لزراعة الكلى بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى، والتي استغرقت نحو 10 ساعات.

زراعة الكلى من الخدمات المنفردة بجامعة أسيوط

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن برنامج زراعة الكلى، الذي بدأته الجامعة منذ سنوات قليلة، يُعد أحد مجالات القوة المضافة للخدمات الصحية التي تقدمها المدينة الطبية بالجامعة، وهي من الخدمات الرائدة والمنفردة على مستوى صعيد مصر بصروحها المختلفة، مشيراً إلى أن مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل أكثر 2 مليون مريض سنوياً، وتعمل على إجراء العمليات الجراحية الحرجة والمعقدة.

دعم مكثف لبرنامج زراعة الكلى بالجامعة

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، على ما توليه إدارة الجامعة حالياً من دعم ورعاية مكثفة لبرنامج زراعة الكلى، وذلك للتوسع فى إجراء ذلك النوع من العمليات، في ظل وجود قائمة انتظار، والاتجاه كذلك إلى البدء فى إجراء عمليات زراعة الكلى للأطفال، وذلك لاستثمار خبرة وكفاءة الكوادر البشرية المتميزة، والإمكانيات الطبية المتقدمة بالمستشفى، وهو ما يجري التنسيق له تحت إشراف الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذى لمستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور ضياء الدين عبد الحميد، مدير المستشفى الجامعي لجراحة المسالك، والدكتور هشام مختار حمودة، مدير برنامج زراعة الكلى بالمستشفى.

تبرع كلية لشاب تبرع بها شقيقه

وكشف الدكتور هشام مختار أن الحالة الـ50، التي تم اجراؤها مؤخراً، لشاب يبلغ من العمر 19 عاماً، من ديرمواس بالمنيا، يعاني من فشل كلوي نتيجة إصابته بحصوات مرتجعة منذ أن كان عمره 5 سنوات، وهو ما أصابه بفشل كلوي، استدعى عمليات غسيل كلوي منذ أكثر من عام ونصف، مشيراً إلى أن عملية زراعة الكلى تمت بتبرع من شقيقه، الذي يبلغ من العمر 39 عاماً.

وعن صعوبات العملية، أوضح الدكتور هشام مختار أن كلية المتبرع كان بها وريدان بدلاً من شريان ووريد، وهو ما مثل صعوبة جراحية، استطاع الفريق الطبي التغلب عليها في جراحة استغرقت أكثر من 10 ساعات، وذلك على أيدي فريق طبي من أبناء الجامعة بالكامل، يضم أساتذة وأطباء متخصصين في أقسام جراحة المسالك البولية والتخدير والباطنة، وتعاون أطباء الأشعة والباثولوجيا الإكلينيكية والصيدلية الإكلينيكية والتمريض.