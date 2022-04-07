عاجل.. الدولار يرتفع 3 قروش في منتصف التعاملات اليومية

سجّل سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 7-4-2022 في كل البنوك، بقيمة 3 قروش ارتفاعا عقب استقراره مع بداية التعاملات اليومية.

وشهدت العملة الأمريكية ارتفاعًا، خلال الـ7 أيام الماضية، بقيمة 4 قروش وفقا لبيانات البنك المركزي لتصبح حصيلة الارتفاعا 7 قروش.

البنوك الأعلى بيعا وشراءً للعملة الأمريكية

يُشار إلى أن الدولار الأمريكي، شهد صعودَا تجاوزت نسبته 16% بداية منذ 21-3-2022 من أواخر الشهر الماضي، وجاء بنك الأهلي الكويتي في صدارة البنوك، التي تبيع له العملة الأمريكية بسعر 18.30 جنيه، فيما جاء الأهلي اليوناني كأفضل بنك تشتري منه الدولار بسعر 18.34 جنيه.

سعر الدولار منتصف يوم الخميس 7-4-2022 في مصر

وسجل سعر الدولار في مصر ارتفاعًا كبيرًا بقيمة 3 قروش، وبيع الدولار بسعر 18.39 جنيه مقابل 18.29 جنيه للشراء في بنوك «العربي الأفريقي - بلوم - قناة السويس - المصرف المتحد - العقاري العربي الدولي - التنمية الصناعية - أبوظبي التجاري - الإسكندرية - الأهلي المتحد - hsbc».

كما بيع الدولار بسعر 18.38 جنيه مقابل 18.28 جنيه للشراء في بنوك «البنك المركزي المصري - كريدي أجريكول - البركة - الشركة المصرفية العربية الدولية - أبو ظبي الإسلامي - فيصل الإسلامي»، فيما بيع الدولار بسعر 18.37جنيه مقابل 18.27 جنيه للشراء في بنوك «مصر - الأهلي المصري - مصر إيران للتنمية».

ويباع الدولار في بنوك مصر إيران للتنمية - الكويت الوطني بسعر 18.36 مقابل 18.26 جنيه للشراء، وبيع بأقل سعر في بنك التعمير والإسكان 18.30 جنيه للبيع و18.20 جنيه للشراء.