الفنانة سهام جلال عن مشهد قبلة أحمد السقا: «عادته 20 مرة لهذا السبب»

تصدرت الفنانة سهام جلال محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عقب حلولها ضيفة بإحدى البرامج التليفزيونية، أمس، إذ كشفت مجموعة من الاعترافات والأسرار التي عرضت لأول مرة .

سهام جلال: كنت سأجسد دور غادة عادل

قالت الفنانة سهام جلال خلال مشاركتها فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» إنها كانت ستجسد دور غادة عادل، ولكنهم اكتشفوا فرق الطول بينها وبين الفنان محمد هنيدي، لذا جسدت شخصية لمياء في العمل.

وأضافت الفنانة سهام جلال أنها كانت معترضة على إحدى المشاهد في الفيلم، وهو مشهد القبلة، موضحة أن المشهد جرى إعادته 20 مرة، بسبب خوفها من اقترابها من أحمد السقا، لأنهما كان يجمعهما علاقة صداقة بين خطيبها السابق، موضحة:«مكنتش متخيلة إني أعمل المشهد دا خالص والمخرج غضب مني بسبب إني كنت معترضة»

سهام جلال: علاقتي بأمير كرارة جيدة

وكشفت سهام جلال عن علاقتها بالفنان أمير كرارة، قائلة:«أمير صحبي من سنين ولكننا لم نتعاون في عمل، ولكني أعرفه جدا، وزعلت منه ومن نفسي بعد ماطلبت منه المساعدة ولكنه لم يرد علي اتصالي، حركة غير لطيفة منه».

واستطردت أن العمل رزق في الأول والنهاية، ولكن هذه المواقف جعلتني أندم على اتصالي بأمير كرارة لأنني عزيزة النفس، وتصرفت هذا التصرف مع 3 أشخاص، ولا أنصح أي زميل بعمل هذا أبدا.

من هي سهام جلال؟

يذكر أن سهام جلال ممثلة مصرية خريجة سياحة وفنادق، بدأت مشوارها الفني كموديل في الإعلانات، واكتشفها بعد ذلك الفنان محمود عبدالعزيز لتشاركه بطولة فيلم النمس، ثم اختارها المخرج سعيد حامد لفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، الذي كان نقطة تحول في مسيرتها الفنية، ومن أعمالها فيلم ثقافي، حرب أطاليا، ومن أعمالها التليفزيونية مسلسل سارة، وللثروة حسابات أخرى وحد السكين.