متابع لـ نيللي كريم: «ربنا ينتقم منك».. والأخيرة ترد: «أشكرك جدا»

تحولت الصفحة الرسمية للفنانة نيللي كريم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ساحة لآراء الجمهور على مسلسل فاتن أمل حربي، الذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

نيللي كريم ترد علي متابع يدعي عليها

وعلق متابع لنيللي كريم على أحداث المسلسل قائلًا: «منك لله يا شيخة، ربنا ياخدك انتي ورضوي الشربيني في يوم واحد»، لترد عليه الفنانة قائلة: «أشكرك جدًا رمضان كريم».

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

وتشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي نيللي كريم، فادية عبدالغني، محمد ثروت، خالد سرحان، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، حاتم صلاح، جيلان علاء، بهاء الخطيب، محمد سامي، ومن تأليف إبراهيم عيسي، ومن إخراج محمد جمال العدل.

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي

وأحداث مسلسل فاتن أمل حربي، الذي كتبه الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، تناقش قضية الطلاق من خلال العلاقة بين موظفة في الشهر العقاري، وهي «فاتن» وزوجها «سيف»، واللذان تقع بينهما العديد من المشاكل بعد الطلاق، لتجد البطلة نفسها في مواجهة العديد من الصعاب، وتتحمل مسؤولية تربية ابنتيها بمفردها، وتكتشف أن القانون في صف زوجها في حال زواجها مرة أخرى.

موعد عرض مسلسل فاتن أمل حربي

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي يوميا علي شاشة قناة «cbc»، في تمام الساعة السابعة والنصف وخمس دقائق مساء، وأما عن موعد الاعادة الاولي فتأتي في تمام الساعة الثانية عشرة إلا عشرين دقيقة بعد منتصف الليل، كما يأتي موعد الإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة والربع صباحا.