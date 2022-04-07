«عبدالعاطى»: تلبية الاحتياجات المائية لموسم زراعة الصيف

وجَّه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم، بمواصلة الجهود المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية للموسم الزراعى خلال الصيف المقبل، وبما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، وإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، وانعكاس ذلك على تقليل شكاوى المياه.

جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة «عبدالعاطى»، فى إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد النهر للعام المائى الحالى، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة.

واستعرض الوزير الإجراءات التى تنفذها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائى القادم بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعى خلال الصيف المقبل.

كما استعرض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية لجميع المنتفعين، موجهاً بقيام قيادات الوزارة والتفتيش الفنى بالوزارة بالمرور الدورى على المجارى المائية والمحطات لضمان جاهزيتها. كما وجَّه بضرورة أن تكون اللجنة فى حالة انعقاد مستمر لتحقيق المتابعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة ديناميكية للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.