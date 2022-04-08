قانون الزواج الجديد في مصر 2022 ينظم حقوق الطرفين في فترة الخطوبة

يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يبحث عنه الكثيرون تحت اسم قانون الزواج الجديد في مصر 2022، من أبرز مشاريع القوانين على طاولة البرلمان في الوقت الحالي، لكونه يهم ويؤثر في حياة فئة كبيرة من المواطنين، فالعديد في انتظار صدوره إلى النور، ونظم مشروع القانون العديد من الأمور المتعلقة بالعلاقة الزوجية من العديد من الجوانب المختلفة، ولعل أبرزها فترة الخطوبة التي كان لها نصيب من تفاصيل مشروع القانون، وتستعرض «الوطن» تقاصيله في السطور الآتية.

قانون الزواج الجديد في مصر 2022

أوضحت المادة الأولى من مشروع قانون الأحوال الشخصية، المعروف باسم قانون الزواج الجديد في مصر 2022 أن الخطبة عبارة عن اتفاق بين رجل وامرأة على الزواج، وفي بعض الأحيان يكون مكتوبا، ويتم في تلك الفترة طقس قراءة الفاتحة، أو تقديم الشبكة وقبض المهر المتفق عليه، إلى جانب تبادل الهدايا وغيرها من الأمور المتعارف عليها، ولكن لا يعد زوجا رسميا بعد.

أما المادة الثالثة فتوضح أن لكل من الطرفين في تلك الفترة الانسحاب من الخطبة وعدم الإكمال في الزيجة، وفي هذه الحالة، نظم قانون الزواج الجديد في مصر 2022 الأمور المترتبة على انسحاب إحدى الطرفين من الزيجة، وهي تتلخص في الآتي:-

الحقوق والواجبات في حالة عم اكتمال الزيجة في قانون الزواج الجديد في مصر 2022

1- إذا كان لانسحاب أح الطرفين من الخطبة أثر سلبي أو وقوع ضرر على الطرف الآخر بغير مقتض، ففي هذه الحالة ووفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المعروف باسم قانون الزواج الجديد في مصر 2022 يكون للطرف الآخر الحق في المطالبة بتعويض عن هذا الضرر.

2- في حال انسحال أحد الطرفين من الخطبة أو موته، يجب أن يسترد هو أو أحد من ورثته المهر عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر عليهم أن يردوه عينا، وفي حال قامت الخطيبة باستخدام المهر - كله أو بعضا منه - في شراء جهازا أو غيره، ثم انسحب خاطبها فيكون لها الحق وقتها في أن تختار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه مما اشترته.