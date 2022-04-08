جامعة جنوب الوادي تعلن الفائزين بجوائز «التفوق والتشجيعية» لعام 2021

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن جوائز الجامعة لعام 2021، التفوق- التشجيعية - أحسن عمل مؤلف، إذ فاز كل من الدكتور وسام محمد علي محمود، أستاذ بقسم النبات كلية العلوم بجائزة الجامعة التفوق في مجال العلوم الأساسية والهندسية، والدكتور محمد حسني حسان أستاذ مساعد بكلية الطب بجائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الطبية، والدكتور محمود سيد عبدالصادق، أستاذ بكلية العلوم بجائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الأساسية والهندسية، والدكتور محمد نجيب حسين مدرس بكلية الطب البيطري بجائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الزراعية والبيطرية.

وفاز الدكتور عصام حشمت الأستاذ المساعد بكلية الأثار بجائزة أحسن عمل مؤلف، وفاز الدكتور محمود محمد حسين بكلية التربية النوعية بجائزة أحسن عمل مؤلف.

وأشار الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة أن هذا التكريم جاء ليعبر عن اعتزاز وتقدير الجامعة لعلمائها الفائزين بجوائزها في العلوم الطبية والعلوم الأساسية والعلوم الهندسية والعلوم الزراعية والبيطرية، تقديرا لدورهم البحثى والتعليمي الرائد.

وأضاف الدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئؤن الدراسات العليا والبحوث أن رئيس الجامعة ساهم في توفير كافة سبل الدعم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكافة السبل المعنوية والمادية، من خلال تحفيزهم ومساعدتهم في مجال النشر الدولي.

وأشار إلى أن هذه الجوائز تاتى في سياق التشجيع وحرص الجامعة على التميز في التصنيف العالمي حيث يعتبر النشر العلمي أحد المرتكزات الهامة في تصنيف الجامعة، وأن هؤلاء المكرمين لهم نشر غزير على المستوى الدولي في المجلات المعترف بها دوليًا.