اعرف مصلحتك.. 10 حقوق للمواطن عند دخوله أي فرع لشركات المحمول 

قدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، دليل نصائح المستخدم، حيث يقدم هذا الدليل التوعية الكاملة لمستخدمي خدمات الاتصالات في مصر بحقوقهم وواجباتهم وإعلامهم بكيفية الحصول على الخدمات المرخص بها.

وقال «الجهاز» إن هذه التوعية تُعتبر أحد أهم استراتيجيات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضبط سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تزويد المستخدمين بالمعلومات اللازمة ليكونوا قادرين على اختيار أنسب الخدمات ومقدميها بكل شفافية، ومساعدتهم على التعاقد على خدمات الاتصالات بشكل صحيح، وإعلامهم بحقهم في الشكوى عند مخالفة مقدمي الخدمة لاشتراطات التعاقد.

حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات داخل أفرع الشركات

وأضاف «الجهاز» أن للمستهلك أو المواطن حقًا يجب أن يعلمه عند زيارة أي فرع من فروع الشركات مقدمة الخدمة، مشيرًا الى أن هذا يُعتبر سعيًا نحو ضمان حصول المستخدمين المتعاملين مع أفرع شركات الاتصالات على خدمة مميزة تضمن حقوقهم وتلبي مختلف احتياجاتهم، حيث ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات مقدمة الخدمة بـ10 حقوق للعميل داخل أفرعهم ومنافذهم، بهدف تشجيع المنافسة بين الشركات والارتقاء بمستوى خدمة العملاء، وتعزيز رضاء المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح «الجهاز» أن هذه الحقوق تتلخص في إتاحة معلومات دقيقة حول التفاصيل المتعلقة بالخدمة عند طلبها، والتعاقد على الخدمة من خلال نماذج العقود المعتمدة من الجهاز، وإتاحة الإمكانية للعميل للاطلاع على شروط التعاقد قبل التوقيع، وإعلام العميل بالشروط والأحكام الخاصة بالباقات والعروض قبل تفعيل الاشتراك.

إمكانية سداد مقابل الخدمات من خلال طرق دفع إلكترونية

وتابع «الجهاز» أن للمواطن الحق أيضًا في إمكانية سداد مقابل الخدمات من خلال طرق دفع إلكترونية، والحصول على نسخة بأي معاملة تمت كالعقود أو فواتير وإيصالات الدفع وغير ذلك من المستندات التي تثبت حقوق العميل.

موضحًا أن الأولوية هي تقديم الخدمة للعملاء من ذوي الهمم وكبار السن، وتوفير متطلبات الكود الهندسي المصري لتسهيل حركة العملاء من ذوي الهمم، وتقديم الخدمة أمام الفرع إذا كان العميل من ذوي الهمم وتعذر وصوله للفرع لعدم توفر متطلبات الكود الهندسي المصري، مع وجود إعلان أو لافتة بالفرع بأرقام التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حالة وجود شكوى لم يتم حلها مع الشركة.