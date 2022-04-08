فيديو نادر.. بكاء الشعراوي أثناء الحديث عن شيخه الجزائري بلقايد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، وزير الأوقاف الأسبق، وهو يتحدث عن شيخه «بلقايد»، وظهر خلال مقطع الفيديو المتداول تأثر الحضور بالكلمات اللي قالها الإمام الشعراوي، عن بلقايد.

تأثر الإمام الشعراوي أثناء الحديث عن بلقايد

وقال الشعراوي: «بسم الله ولله الحمد أما بعد فإني أحيي شيخنا العارف بالله سيدي محمد بلقايد، وأقول له إذا صفى الود، حمل فراق البعد، والذي يشتاق إلى رؤية أحد، هو من غاب عن فكره، وأنت والحمد لله لا تغيب عن فكري، وأشهد الله، أنك معي في كل لحظة، لأن الذي تحاببنا فيه هو الله، وما دمنا قد تحاببنا فيه فنحن في معيته، ومعيته لا تعرف الأزمان المتعددة ولا الأمحنة المتشتتة، وأسأل الله أن يجمعني بك جمعاً فوق جمع الأشباح، حتى تتفانى الأرواح، نفع الله بك يا شيخ، وزاد جاهك وزاد مددك حتى يستوعب من الناس ما يتسع له أمرك عند الله، وحتى تصبح مدعو لإمامة من أحب الله فيك، وتبع الله بخضوعه إلى سلوكك الحسن بالأسوة الحسنة يوم ندعو كل إناس بإمامهم، وسنكون إن شاء الله من المدعوين لك يا إمام الطريق في هذا العصر».

صدفة جمعت الشعراوي بالشيخ بلقايد

روى الشيخ الشعراوي في إحدى البرامج التلفزيونية، أنه عندما سافر إلى الجزائر في بعثة عام 1963 وكان حينها رئيسا لبعثة الأزهر، التقى هناك الشيخ محمد بلقايد، إمام علماء الجزائر وقتها، وكان «الشعراوي» يشارك بصفة دائمة في مجالسه وفي حلقات الدروس التي يعقدها، ولكن ثمة أمر غريب في معرفة الشعراوي بـ«بلقايد»، وهو أن الشعراوي التقى بلقايد عن طريق الرؤيا قبل أن يلقاه في الحقيقة، وذلك عندما عرض عليه السفر إلى الجزائر ورفض حينها في بداية الأمر، ولكنه عندما نام رأى رجلا يسأله لماذا لا يريد السفر إلى الجزائر، وألحّ عليه في ذلك الطلب وبالفعل وافق الشعراوي وسافر.