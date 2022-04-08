المجلس القومي لحقوق الإنسان يشكل لجنة لرصد تداعيات تغير المناخ

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان تشكيل «لجنة المناخ» بهدف رصد تداعيات تغير المناخ على حقوق الإنسان، وتأثيرها على تمتع الأفراد والدول بحقوق الإنسان، وكذلك الإعداد لقمة المناخ COP27، في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

تأثير التغيرات المناخية على الحقوق المائية

ويأتي تشكيل اللجنة بهدف متابعة ورصد الجوانب الحقوقية المتعلقة بالتغيرات المناخية، خاصة تأثيرها على الحقوق المائية والحق في الغذاء.

دمج البعد الحقوقي في الأجندة الوطنية للمناخ

وتعمل اللجنة على ضمان دمج البعد الحقوقي في الأجندة الوطنية للمناخ، وترسيخ وإبراز دور المقاربة الحقوقية في التعامل مع قضايا المناخ وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، خاصة في ضوء استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ cop27.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أقر تعيين السفير فهمي فايد أمينًا عامًا للمجلس.