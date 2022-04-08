مي كساب تطلب الطلاق من زوجها.. مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 7

مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 7، من أكثر الكلمات التي شهدت مؤخرا، عمليات بحث واسعة عبر المحرك الشهير «جوجل»، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الجديدة من العمل الفني، والذي شهد العديد من التطورات الشيقة، والتي جاءت ما بين طلب «ليلى» وتلعب دورها مي كساب، الطلاق من زوجها، وكذلك رفض «ديدي هانم» وتجسد شخصيتها يسرا، التعامل مع ابنها.

أحداث مشوقة في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 7

وشهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل أحلام سعيدة، تفاصيل مشوقة، بدأت باصطحاب كل من «شيرين» وتلعب دورها غادة عادل، والخادمة «صدفة» وتجسد دورها شيماء سيف، لـ«ديدي هانم»، لأحد العروض الخاصة بابنها «آدم»، في محاولة منهما لمصالحتها.

وتوالت الأحداث بانفعال «ديدي» على «شيرين»، ورفضها عودة التعامل مع ابنها مرة أخرى.

مي كساب تطلب الطلاق من زوجها بعد خيانته لها

وفي سياق آخر، ذهبت «ليلى» إلى منزل زوجها «حازم» ويجسد دوره الفنان نور محمود، الذي يقطن به مع زوجته الأخرى، وواجهته باكتشاف خيانته لها، ومن ثم طالبته بالطلاق، وهو ما رفضه نظرا لحبه لها.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة مسلسل أحلام سعيدة، كل من يسرا، غادة عادل، تامر هجرس، شيماء سيف، مي كساب، انتصار، عماد رشاد، نبيل نور الدين وهشام عاشور، والعمل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.