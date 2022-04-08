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إنجيلية مدينة نصر تقيم حفل «إفطار المحبة» غدا بحضور رئيس الطائفة

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الوطن
11:10 م | الجمعة 08 أبريل 2022
إنجيلية مدينة نصر تقيم حفل إفطار المحبة غدا

إنجيلية مدينة نصر تقيم حفل إفطار المحبة غدا

تقيم الكنيسة الإنجيلية في مدينة نصر حفل إفطار المحبة غدا السبت، تحت شعار «في حب الله والوطن»، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وراعي الكنيسة الدكتور القِس عزت شاكر.

ويشارك في الحفل قيادات الطائفة الإنجيلية، وعدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية ونخبة من المفكرين والمثقفين وعدد من الكتاب والصحفيين ‏ونجوم الفن والرياضة والإذاعة والتليفزيون.

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بقلم الوطن