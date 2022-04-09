عملية بحث أجراها العديد من المتابعين نحو مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 8 والقنوات الناقلة، وذلك لمتابعة أحدث تطورات أحداثه، خاصة بعدما شهدت حلقة أمس العديد من التفاصيل الجديدة والمشوقة، التي انتهت بتسبب «ديدي هانم» والتي تلعب دورها يسرا في حبس شقيقها «صالح» والذي يجسد شخصيته الفنان عماد رشاد.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 8 والقنوات الناقلة

أما عن مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 8 والقنوات الناقلة، فمن المقرر عرض الحلقة الجديدة على شاشة ON E في المواعيد الآتية:

- يأتي العرض الأول للحلقة في تمام الساعة 8:25 مساءً.

- وتأتي الإعادة الأولى في الساعة 5:30 صباحًا.

- بينما تعاد الحلقات للمرة الثانية في تما الساعة 10:50 صباحًا.

أبطال وأحداث مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة العمل كل من، غادة عادل، ويسرا، وانتصار، ومي كساب، وشيماء سيف، وتامر هجرس، وهشام عاشور، ونبيل نور الدين، ونور محمود، وعماد رشاد، وهشام إسماعيل، وملك بدوي، وداليا شوقي، من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

وتدور أحداث أحلام سعيدة في إطار اجتماعي كوميدي حول 3 سيدات تجمعهنّ علاقة صداقة عن طريق الصدفة ومن ثم يتعرضنّ للعديد من المواقف والأزمات المختلفة.