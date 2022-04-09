10 سيارات مستعملة أسعارها أقل من 75 ألف جنيه.. اعرفها

قال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت بين 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه، موضحًا أن راغبي الشراء عليهم فحص السيارة والتأكد من أوراقها.

واستعرض «محمود»، في تصريحات لـ«الوطن» أسعار 10 سيارات مستعملة التي يبدأ سعرها من 50 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه، وهي كالتالي:

أنواع السيارات المستعملة الأقل من 75 ألف

- دايو لانوس 199: متوسط السعر المتداول في السوق 64,000 جنيه، وأقل سعر متداول في السوق 62,000 جنيه، وأعلى سعر متداول في السوق 67,000 جنيه.

- دايو لانوس 2002: متوسط سعر السيارة المتداول في السوق 64,000 جنيه، وأقل سعر متداول في السيارة 62,000 جنيه، وأعلى سعر متداول في السوق 68,000 جنيه.

- شيفروليه سبارك 2008: متوسط سعر السيارة في السوق 64,000 جنيه، وأقل سعر متداول في السوق 60,000 جنيه، وأعلى سعر متداول في السوق 68,000 جنيه.

- سوزوكى فان تومنايا 2009: متوسط سعر السيارة في السوق 64,000 جنيه، وأقل سعر متداول في السوق 61,000 جنيه، وأعلى سعر متداول في السوق 67,000 جنيه.

- اسبيرانزا A113 2010: متوسط سعر السيارة في السوق 64,000 جنيه، وأقل سعر متداول في السوق 60,000 جنيه، وأعلى سعر متداول في سوق السيارات 68,000 جنيه.

- دايو نوبيرا 1 1999: متوسط سعر السيارة في السوق 65,000 جنيه، وأقل سعر متداول في السوق 62,000 جنيه، وأعلى سعر متداول في السوق 71,000 جنيه.

سيارات نيسان وفيات وبيجو

- نيسان صني 1999: متوسط سعر السيارة في السوق 65,000 جنيه، وأقل سعر متداول في السوق 62,000 جنيه، وأعلى سعر متداول في السوق 67,000 جنيه.

- بيجو 206 2001: متوسط سعر السيارة في السوق 65,000 جنيه، وأقل سعر للسيارة 62,000 جنيه، وأعلى سعر متداول في السوق 71,000 جنيه.

- فيات بونتو 2003: متوسط سعر السيارة في السوق65,000 جنيه، وأقل سعر متداول في السوق 59,000 جنيه، وأعلى سعر متداول في السوق 69,000 جنيه.

هيونداي اكسنت 2005: متوسط سعر السيارة في السوق 65,000 جنيه، وأقل سعر متداول في السوق 64,000 جنيه، وأعلى سعر متداول في سوق السيارات 71,000 جنيه.