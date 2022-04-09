أنا دوخت كتير وراها.. التفاصيل الكاملة لكلمات أغنية جمالها استثنائي

تصدرت كلمات أغنية جمالها استثنائي للفنان محمد حماقي الجديدة، والتي طرحت ضمن حملة إعلانية لصالح إحدى شركات العقارات، محركات البحث وبالتحديد جملة أنا دوخت كتير وراها.

كلمات أغنية جمالها استثنائي للشاعر تامر حسين

كلمات أغنية جمالها استثنائي هي من الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع تميم وتقول كلماتها:

أنا دوخت كتير ورآها لو اشوفها أنا ببقى طاير

زي اللي مسك في لعبة داس على كل الزراير

منا من إعجابي بيها متلخبط مش هجامل

أنا بس فاضلي حبة واديها عمري اللي فاضل

جمالها استثنائي جمالها استثنائي

مفيش منه نهائي دي غطت ع الباقي

بصراحة كده غير التانيين دول جنبها مبقوش باينين

وسألتها طب جايبة منين الضحكة الحلوة ديا

جمالها استثنائي جمالها استثنائي

مفيش منه نهائي دي غطت ع الباقي

أنا دوخت كتير وراها تصدرت محركات التواصل الاجتماعي

كلمات أغنية جمالها استثنائي كان من المقرر أن تطرح ضمن ألبوم محمد حماقي الأخير الذي طرح عام 2021 الأخير يا فاتني والذي تضمن 16 أغنية، ولكن حماقي فضل تأجيل الأغنية لطرحها بطريقة «السينجل»، وحين ما عرضت عليه الحملة الإعلانية الخاصة بالشركة العقارية قرر استخدام الأغنية فيها.

محمد حماقي اكتفى حتى الآن في الموسم الدرامي الرمضاني بهذا الإعلان وبأغنية جمالها استثنائي حيث أن العام الماضي كان قد قدم إعلانين.

يذكر أن محمد حماقي كان قد شارك قبل الشهر الكريم في حفل غنائي خاص في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات الموسم الثاني لموسم الرياض فى منطقة بوليفارد، حيث أحيا حفل رفقة الفنان الكبير عمرو دياب وقدم في الحفل نخبة من أهم وأبرز أغنياته التي اشتهر بها، ومنها «أجمل يوم».