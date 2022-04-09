رفع أعداد الحجاج لموسم 2022.. بشائر رمضان تتواصل

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم، رفع أعداد الحجاج لهذا الموسم، في خطوة كانت موضع ترقب لدى كثيرين ممن يتشوقون لزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك فريضة الحج سواء للمواطنين السعوديين أو أولئك القادمين من الخارج، وإن كان الأمر يخضع لمجموعة من الضوابط التي بالتأكيد فرضتها ظروف انتشار فيروس كورونا منذ نهاية عام 2019.

وأتى قرار رفع أعداد الحجاج بعد أسابيع قليلة من قرار المملكة العربية السعودية رفع العمل بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، والتي عبَّرت عن استقرار الوضع الوبائي وجهود مكافحته وخصوصا تحصين المواطنين بلقاحات كورونا.

تفاصيل قرار السعودية رفع أعداد الحجاج

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية رفع أعداد الحجاج إلى مليون حج من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها، وهو بالتأكيد العدد الأعلى منذ جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت السعودية أنه هذا العدد من الحجاج سيكون مقسما في شكل حصص بين الدول التي سيأتي منها الحجاج، وفق مجموعة كذلك من الضوابط والشروط ذات البعد الصحي.

وكانت السعودية أغلقت المسجد الحرام في بداية عام 2020 قبل أن تعيد فتحه بعدها بأشهر أمام من هم داخل السعودية فقط، وذلك في ضوء مواجهة فيروس كورونا.

أهم شروط الحج 2022 بعد رفع أعداد الحجاج

وكشفت في السياق ذاته وزارة الحج السعودية عن شروط الحج لموسم 2022، بعد رفع الأعداد إلى مليون، حيث سيكون الحج قاصرا على الفئات العمرة التي هي أقل من 65 سنة.

كما يشترط على جميع الراغبين في الحج الحصول على الجرعات الأساسية من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا في السعودية، والتي هي بالأساس تتركز في لقاحات فايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون ولقاح أسترازينيكا.

وشملت الشروط كذلك ضرورة أن يقدم القادمين للحج من خارج السعودية تقرير مسحة طبية سلبية «بي سي آر» خلال 72 ساعة من وصول الطائرة إلى المملكة.