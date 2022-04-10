القوى العاملة تعيّن 645 شابا وتنظم 9 دورات في الوحدة المتنقلة بالمنيا

عيّنت مديرية القوى العاملة في المنيا، 645 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 1039 شابا.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ المديرية انتهت في مجال التدريب المهني، بتنظيم 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية والمواقع الخارجية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، فضلا عن استخراج 681 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، ومنح ترخيص عمل لأجنبي.

164 محضرا للمنشآت المخالفة

وأوضح وليد الإمام، مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير، أنّه في مجال السلامة والصحة المهنية، انتهت المديرية خلال شهر مارس الماضي، من التفتيش على 455 منشأة، فضلا عن إجراء 13 حملة تفتيشية، وأسفر عن تحرير 164 محضرا للمنشآت المخالفة، و13 غلق إداري، وعقد 30 ندوة توعية «اعرف - احمي نفسك»، فضلا عن بحث 24 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

23 منحة مولود جديد

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، صرفت المديرية 23 منحة مولود جديد بإجمالي 46 ألف جنيه، و5 منح زواج بـ15 ألف جنيه، و11 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 22 ألف جنيه، وعمل وثائق التأمين التكافلي لـ1131 عاملا من المسجلين بإجمالي 67 ألفا و860 جنيها، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية «علاج - عمليات جراحية صغرى» لـ21 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 64 ألفا و399 جنيها.

وتابع مدير المديرية، أنّه في مجال التفتيش العمالي، انتهت المديرية من التفتيش على 1110 منشأة دوري وحملات يعمل بها 3111 عاملا، وأسفر عن تحرير 76 محضرا، وعمل 12 ندوة توعية، كما تلقت المديرية 46 شكوى عمالية، 33 شكوى منها تعذرت تسويتها وأُحيلت للقضاء، و13 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، انتهت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، من التفتيش على ومتابعة 230 منشأة.