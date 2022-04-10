عالم أزهري: الصلاة راحة للفؤاد.. لا تؤديها كمن يلقيها من على كتفه

تناولت فقرة «محبة مني»، من برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، موضوع «الصلاة راحة للفؤاد»، والتي يقدمها العالم الأزهري أحمد عبدالرحمن.

عبدالرحمن: النبي كان ينادي سيدنا بلال بقوله «قم فأرحنا بالصلاة»

قال «عبدالرحمن»، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلام، كان ينادي على سيدنا بلال مع كل أذان، ويقول له «قم فأرحنا بالصلاة»، مشددًا على أن الصلاة ليست مجرد فرضًا نلقيه من أكتافنا، فالصلاة محبة وراحة ووقت نشكي فيه همومنا وأوجاعنا ونبوح بأسرارنا التي لا يمكن أن نشكو بها لأحد.

الصلاة لحظات من الوقت لنبوح بكل ما في قلوبنا

وأضاف، أن الصلاة هي لحظة نخطفها من الوقت حتى نقف نبوح بكل ما في قلوبنا وندعي الله بكل ما نحبه ونخاف منه، مشيرًا إلى أن أقرب وقت ومكان ممكن أن يسمعنا فيه الله، هو مكان الصلاة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم «أقربُ مَا يَكونُ العبْدُ مِن ربِّهِ وَهَو ساجدٌ، فَأَكثِرُوا الدُّعاءَ».

وتابع: «الصلاة راحة، عاوزك لما تكون تروح عليها، متروحش لمجرد إنها فرض عاوز ترميه من عليك، لازم تروح وأنت حابب تقف بين يدي الله، لأن دي الفرصة والوقت التي ينشرح فيها الصدر»، مشددًا على أن الصلاة ليست مجرد دقائق أو حركات نقضيها، لكنها علاقة روحانية جميلة.