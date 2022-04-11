موعد صرف معاشات مايو 2022 لأكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن

يبحث أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش والقائمين بالصرف، البالغ عددهم 10 ملايين و750 ألف و842 مواطنا، عن موعد صرف معاشات مايو 2022، من البنوك والبريد ومنافذ شركة فوري، لتؤكد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صرف المعاشات يكون يوم 1 من كل شهر، ليوافق الأحد الموافق 1 مايو 2022.

صرف معاشات شهر مايو 2022

يصرف أصحاب المعاشات، معاشات شهر مايو 2022، بنسبة الـ13%، التي جرى إقرارها بالتزامن مع صرف معاشات شهر أبريل 2022، بقيمة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهريا، وفق ما أعلنته الهيئة، بينما تبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة 38.4 مليار جنيه.

المرحلة الثانية لتحويل «البطاقات البلاستيكية الزرقاء»

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المرحلة الثانية لتحويل «البطاقات البلاستيكية الزرقاء»، تنتهى بعد 19 يوما من الآن، في آخر شهر أبريل الجاري 2022، إذ تشمل 8 محافظات، وهي «المنيا، كفر الشيخ، الفيوم، محافظة دمياط، محافظة المنوفية، القليوبية، محافظة قنا، بني سويف»، فيما انتهت المرحلة الأولى التى شملت محافظات «السويس، الاسماعلية ، بورسعيد، محافظة شمال سيناء، البحر الأحمر، محافظة مرسي مطروح، الوادي الجديد، الأقصر، ومحافظة أسوان، جنوب سيناء».

وأشارت الهيئة، إلى أن باقى المحافظات الذين لم يدرجوا في المرحلتين الأولى والثانية، لتغيير بطاقات الصرف «البلاستيكية الزرقاء القديمة»، ستكون لديهم فرصة لاستلام بطاقة «ميزة» مجانا، حتى نهاية مايو 2022، من أقرب مكتب تأمينات.

وأعلنت التأمينات، وفق تقرير لها، أن البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة «الثانية والأخيرة»، مشيرة إلى أن البطاقات القديمة لم تسلم لمكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية، موضحة أنها عملية تسليم البطاقة، لن يستغرق أكثر من ثلاث دقائق، مع استمرار العمل بكل المكاتب التأمينية.