عاجل.. حريق في شقة بالهرم.. و8 أشخاص يقفزون من الطابق الرابع

شهدت منطقة مساكن الجبل في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، منذ قليل، حريقًا هائلًا داخل إحدى الشقق السكنية، مما أسفر عن قفز 8 أشخاص من شرفة الشقة بالطابق الرابع، أصيب منهم 4 أشخاص بكسور متفرقة في أجسادهم بعدما لم يتمكنوا من القفز على مراتب أعدها لهم أهالي المنطقة.

4 قفزوا على مراتب وأصيبوا بكسور

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمساكن الجبل بالهرم بدائرة القسم، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكسور متفرقة في أجسادهم بعدما قفزوا من شرفة الشقة بالدور الرابع، على مراتب أعدها لهم أهالي المنطقة.

نقل المصابين إلى المستشفى

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم حتي يتماثلوا للشفاء، وجرى تحرير المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.