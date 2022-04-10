هوشة صباح السالم.. 5 مصابين في إطلاق نار بسبب «ميوت» على كلوب هاوس

حادث غريب تصدر المشهد الكويتي، أسفر عنه إطلاق نار وإصابات في مشاجرة، ووفقًا لما ذكرته صحيفة «الأنباء» الكويتية، حدثت المشاجرة بسبب أن أحد المتشاجرين وضع الآخر على كتم الصوت «ميوت» ليتواعدا بعد ذلك في منطقة صباح السالم، وتندلع المشاجرة التي تدخلت فيها أجهزة وزارة الداخلية الكويتية وفضتها، وانتشرت مقاطع فيديو للمشاجرة على منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان «هوشة صباح السالم».

5 مصابين بجروح وكدمات

أسفرت «هوشة صباح السالم» عن إصابة 5 أشخاص تضمنت بعضها جروحًا وكدمات، وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالداخلية الكويتية، إنه تم فتح تحقيق في المشاجرة التي شهدت إطلاق نار، فجر أمس السبت، بمنطقة صباح السالم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مصدر أمني أنّ عددًا من أطراف «هوشة صباح السالم» تم إلقاء القبض عليهم.

الديوان الأميري يستنكر الحادث

وبحسب الصحيفة الكويتية، استنكر المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود «هوشة صباح السالم»، خصوصًا أن ذلك حدث في شهر رمضان، وقال في تصريح صحفي، إنّ مثل هذه التصرفات المرفوضة تخالف أخلاق الكويتيون من احترام للآخر وحرص على وشائج القربى والتلاحم بين المجتمع.

وأكد الحمود أن «هوشة صباح السالم» شيء مؤسف ومحزن ونحن في شهر رمضان المبارك، واصفًا إياه بـ«الشيء المعيب»، مشيرًا إلى أنه لا يتماشى مع الدين الإسلامي والشهر الفضيل وليس من عادات المجتمع الكويتي، مؤكدًا أنه يجب محاسبة الجميع ووضع العقوبات الرادعة.

يُذكر أن مقطع فيديو للمشاجرة انتشر انتشارًا سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر محركات البحث في الكويت تحت اسم «هوشة صباح السالم» منتقدين السلوك الذي وقع في شهر رمضان المبارك.