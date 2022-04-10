الإعدام لـ«موتة وولاعة».. قتلا شخصا لخلافات بينهما في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، 2 متهمين، بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامهما، وذلك لإدانتهما بقتل مواطن في منطقة الجيزة، وذلك بسبب خلافات فيما بينهما.. صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل وسمير صلاح الدين.

خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1254 لسنة 2020 جنايات الجيزة، قيام المتهمين «مروان. أ»، وشهرته «موتة»، 26 عامًا، عامل بمقهي، و«إسلام. م»، وشهرته «ولاعة»، 22 عاما، سايس، بقتل المجني عليه «أحمد. ر»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وذلك بسبب وجود خلافات فيما بينهما، وأعدا لذلك الغرض أسلحة بيضاء «سكين، مطواة»، وتربصا له وما أن ظفرا به حتي عاجلاه بعدة طعنات أودت بحياته كما ورد في تقرير الصفة التشريحية.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين في ذات الزمان والمكان حازا وأحرزا أسلحة بيضاء «سكين، مطواة»، بدون مسوغ قانوني من الجهات المختصة.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

ووجهت لهم النيابة العامة تهمة القتل العمد، وذلك بعد أن اتحدت إرادتهما على المجني عليه ووزعا الأدوار فيما بينهما، واتفقا على قتله بعد إبعاده عن أعين المارة، وذلك لخلافات سابقة فيما بينهما، فضلًا عن قيامهما بتمثيل الجريمة.

وبعدها أحالتهما النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات معهما، إلى محكمة الجنايات، التي أحالت أوراقهما إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، الذي ورد، اليوم الأحد، بالتصديق على حكم الإعدام.