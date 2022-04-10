افتتاح مدرسة سوهاج الرسمية لغات بتكلفة 7 ملايين جنيه.. 22 فصلا دراسيا

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، مدرسة سوهاج الرسمية لغات «تعليم أساسي» بالكورنيش الغربي بنطاق حي غرب سوهاج، بتكلفة 7 ملايين جنيه، تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بحضور النائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.

المدرسة مكونة من دور أرضي و3 طوابق

وتفقد محافظ سوهاج البرنامج التثقيفي بالمدرسة، وناقش العديد من الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية بها، واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال إنشاء المدرسة، المكونة من دور أرضي و3 أدوار علوية متكررة، مقامة على مساحة إجمالية 2700 متر مربع، بينما يشغل مبنى المدرسة مساحة 2000 متر مربع، بعدد 22 فصلا دراسيا وفصول دمج لذوي الهمم، إضافة إلى معمل لغات، ومعمل علوم، ومجالات، ومصادر، ومناهل معرفة، وكمبيوتر.

تسليم 87 مدرسة ضمن خطة 2022

ومن جانبه، قال مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، إن مشروع المدرسة يأتي ضمن 87 مدرسة في خطة هذا العام، تم الانتهاء منها وتسليمها، مشيرا إلى أنها جاهزة للافتتاح بتكلفة إجمالية 420 مليون جنيه، بعدد 1072 فصلا دراسيا.

وافتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اليوم، وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى حميات سوهاج، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بتكلفة 3 ملايين جنيه.