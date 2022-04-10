يهتم المواطن الواحاتي، من سكان محافظة الوادي الجديد، بالبحث بصفة يومية عن خدمة نشر مواقيت الصلاة وموعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 9 رمضان في محافظة الوادي الجديد، لاسيما أنها تختلف عن المحافظات الأخرى، وذلك لتأديتها في أوقاتها الصحيحة.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 9 رمضان في محافظة الوادي الجديد

ويأتي موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 9 رمضان في محافظة الوادي الجديد، الموافق 10 إبريل 2022، طبقا للمواعيد الرسمية التي أقرتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، كالتالي:

- موعد أذان الفجر الساعة 4:30 ص.

- موعد الشروق الساعة 5:54 ص.

- موعد اذان الظهر الساعة 12:13 م.

- موعد اذان العصر الساعة 3:41 م.

- موعد اذان المغرب الساعة 6:31 م.

- موعد اذان العشاء الساعة 7:47 م.

متابعة المساجد في محافظة الوادي الجديد

وأكد الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية أوقاف في محافظة الوادي الجديد، أن هناك تعليمات من وزارة الأوقاف بشأن المساجد خلال أداء الصلاة في جميع الأوقات على مدار الشهر المبارك، تجري متابعتها من خلال لجان التفتيش والمتابعة بمديرية أوقاف الوادي الجديد بالتعاون مع إدارات المديرية بمختلف مراكز المحافظة الخمسة، ويجري المرور على المساجد في الفرائض المختلفة ومتابعة انضباط المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، وكذا التي تخضع لإشرافها ومدى التزام الأئمة ومقيمي الشعائر بالقرارات الوزارية وانضباط المساجد والنظافة بنطاق المحافظة بمراكز المحافظة واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.