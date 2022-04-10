«التعليم» تحذر من وضع أسئلة جدلية في امتحانات التيرم الثاني 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد بناء أسئلة الصواب والخطأ في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي تعقد في شهر مايو المقبل، بالنسبة لصفوف النقل، والتي توضع من قبل الإدارات التعليمية بالتنسيق مع المديريات، وفق المواصفات النفية التي أعلنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأضافت الوزارة، في برنامجها لتدريب معلمي المرحلة الابتدائي والإعدادية على فنيات صياغة أسئلة الامتحانات، أنّ بناء أسئلة الصواب والخطأ يجب أن تتضمن العبارة أو السؤال فكرة واحدة فقط، وأن تصاغ بإحكام بحيث تكون صحيحة تمامًا أو خاطئة تماماً ولا تحتمل أي جدل حول صوابها أو خطئها.

تجنب العبارات التي تحتوي على نفي

وشددت على ضرورة توخي الحذر عند استخدام الكلمات التي تقترن بالتعميمات مثل دائمًا وأبدًا وجميع ولا يمكن، وتجنب العبارات التي تحتوى على النفي بقدر الإمكان وأن يوضع خط تحت علامة النفي حتى ينتبه المتعلم إليها، وتجنب العبارات التي تحتوي على نفي، وأن تكون العبارات قصيرة مع استخدام لغة ذات تركيب بسيط.

ونوهت بضرورة أن تكون العبارات الخطأ والعبارات الصحيحة متساوية في الطول تقريبًا، مشيرة إلى أنّ خطوات بناء الاختبار هي إخراج الاختبار وتطبيقه، وتحليل بنوده وتحديد الغرض من الاختبار، وتحليل المتحوى وبناء جدول المواصفات.

مبررات تطوير أساليب التقويم

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن مبررات تطوير أساليب التقويم هي تحسين المنتج التعليمي ومواكبة التطورات الحديثة في التعليم وانتشار التكنولوجيا والإنترنت وحوسبة المناهج في التعليم، مشددة على المعلمين بضرورة الاستفادة من التدريبات التي يتم توفيرها بصفة مستمرة.

وفي سياق متصل، قالت وزارة التربية والتعليم، إنّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني تعقد خلال شهر مايو، ويحظر عقد أي امتحانات في شهر رمضان المبارك، موضحة أنه سيتم التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية؛ للوقوف على الاستعدادات الخاصة بعقد الامتحانات ومراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا.