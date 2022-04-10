«الأزهري»: لدينا حوالي 56 ألف حديث عن الأخلاق وتزكية النفس

قال الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن جوهر الدين الإسلامي هو الخلق والتزكية، موضحًا: «الحافظ بن حجر قال إن عدد الأحاديث النبوية 60 ألف حديث، المتعلق منها بالفقه والحلال والحرام 4 أو 5 آلاف حديث، لكن بقية الأحاديث كلها آداب وأخلاق وهدى وتزكية للنفس».

القرآن الكريم دعا إلى الأخلاق والهدي

وأضاف «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج «يحب الجمال»، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الأحاديث النبوية الشريفة تدعو إلى الصدق والأمانة والكرم والتهذيب والاحترام وعدم السرقة أو خيانة الأمانة، مشيرًا إلى أن عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية كريمة، منها 600 آية فقط للأحكام، أي عُشر الآيات، وبعض العلماء يقول إن عددها 400 آية، أما بقية الآيات، فإنها تتطرق إلى العقائد وقصص الأنبياء والهدي وأحوال الأمم السابقة، والتأمل في السماوات والأرض.

وتابع العالم الأزهري، أن الإنسان غال عند الله، كما أنه مكرم ومقدر، وكان علي بن أبي طالب يقول «وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر».

وتطرق العالم الأزهري إلى شكل العلاقة المثالية بين العالم والطالب، مؤكدًا أنها يجب أن تكون مفتوحة وحافلة بالأخذ والرد والنقاش مع سعة الصدر، وإتاحة الفرصة للطالب أن يفكر.

موقف طريف لمحمد يونس القاضي

وأشار، إلى أن الطالب يجب أن يراعي حسن الأدب في إسداء النصيحة، مستشهدًا بموقف لمحمد يونس القاضي، وكان من علماء الأزهر وشاعرًا معاصرًا، وكان قريبًا من سيد درويش، وكان ينشر الكثير من أشعاره الغنائية، ولم يكن بعض الأشعار على المستوى الأدبي الذي يُطمئن إليه في أربعينيات القرن الماضي.

وأوضح: «رغم ذلك، أصبح الرقيب على المصنفات الفنية، فأمر بمنع مجموعة الأشعار التي كتبها، وقال إنها ليست بالمستوى اللائق، وهو ما يؤكد على أهمية إنصاف النفس بعدم جعلها أكبر منا، ويجب أن نكون أكبر منها، وأن نقبل الانتقاد من الآخرين».