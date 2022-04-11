تزامنا مع اقتراب اليوم العاشر من رمضان، وزيادة البحث من أعداد كبيرة من المواطنين على «جوجل» والمواقع المختلفة للتعرف على مواقيت الصلاة ليتمكنوا من أداء الفرائض في أوقاتها، حرصت «الوطن» على تقديم خدمة معلوماتية عن موعد السحور وأذان الفجر اليوم في محافظة مطروح، وكذلك المحافظات الأخرى، وهي إحدى الخدمات التي تقدمها لجميع القراء ضمن سلسلة من الخدمات الأخرى.

موعد السحور وأذان الفجر في محافظة مطروح

وتحدد موعد السحور وأذان الفجر في محافظة مطروح ومواقيت الصلاة حسب الإمساكية للهيئة العامة للمساحة المصرية، والتي جاءت كالتالي:

- موعد أذان الفجر الساعة: 4:17 ص

- موعد الشروق الساعة: 5:48 ص

- موعد أذان الظهر الساعة: 12:12 م

- موعد أذان العصر الساعة: 3:47 م

- موعد أذان المغرب الساعة: 6:37 م

- موعد أذان العشاء الساعة: 7:58 م

مواقيت الصلاة في القاهرة

ويأتي موعد السحور في القاهرة مبكرا، حيث يرفع أذان فجر الاثنين قبل مطروح بـ14 دقيقة، وإليكم مواعيد الصلاة في القاهرة كالتالي:

- موعد أذان الفجر الساعة: 4:03 ص

- موعد الشروق الساعة: 5:33 ص

- موعد أذان الظهر الساعة: 11:56 ص

- موعد أذان العصر الساعة: 3:30 م

- موعد أذان المغرب الساعة: 6:20 م

- موعد أذان العشاء الساعة: 7:40 م

متابعة مساجد مطروح في رمضان

وأكد الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف في مطروح أن جميع المساجد بمراكز ومدن مطروح تلتزم بمواعيد رفع الأذان، ويجري متابعتها من خلال إدرات الأوقاف بالمدن ومفتشي الأوقاف بالمديرية، مع والمرور على المساجد على مدار الشهر.