مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 10 والقنوات الناقلة، شهدت الكثير من عمليات البحث، حيث يهتم عدد كبير من المشاهدين بالعمل، لمتابعة أحدث التطورات التي ستشهدها حلقة اليوم، وهو ما نستعرضه في السطور التالية..

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة

وتعرض أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل أحلام سعيدة على شاشة فضائية ON E في المواعيد الآتية:

- العرض الأول يأتي في تمام الساعة 8:25 مساءً.

- وتأتي الإعادة الأولى للحلقة في الساعة 5:30 صباحًا.

- وفي تمام الساعة 10:50 صباحًا، تأتي الإعادة الثانية.

ملخص أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 9

حالة من التطورات المشوقة شهدتها حلقة أمس، وذلك بعدما تراجعت «ديدي»، وتلعب دورها الفنانة يسرا، في شهادتها ضد شقيقها «صالح»، ويجسد شخصيته الفنان عماد رشاد، أمام النيابة، وذلك بعدما تأكدت من براءته من التهمة التي كانت وجهت إليه بقتل أحد جيرانه، والأخذ بشهادتها كواحدة من شهود العيان.

وانتهت أحداث الحلقة 9 من مسلسل أحلام سعيدة، بالإفراج عن «صالح» بضمان محل إقامته.