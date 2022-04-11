زادت عمليات البحث عن مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 10 والقنوات الناقلة، من جانب قطاع كبير من الجمهور، الذي يحرص على متابعة مغامرات الروبوتين لذيذ وزومبا، حيث حقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ عرض الجزء الأول منه، وانتشرت إفيهاته بقوة على السوشيال ميديا.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

وترصد «الوطن» في السطور التالية، في ظل اهتمامها على تقديم الخدمات التي تهم القرّاء، مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 10 والقنوات الناقلة، وهي كما يلي:

القنوات الناقلة لمسلسل في بيتنا روبوت 2

وحصلت شبكة قنوات «الحياة»، على حقوق البث الحصري لمسلسل في بيتنا روبوت 2، ضمن سباق دراما رمضان 2022، حيث تُذاع الحلقة يوميا في تمام الساعة 6:20 مساءً بعد مدفع الإفطار مباشرة، بينما تكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، وتتم الإعادة الثانية في اليوم التالي، في تمام الساعة 10:30 صباحًا، إضافة إلى عرض جميع حلقات المسلسل، بشكل يومي على منصة Watch it.

وشهدت الحلقة التاسعة من المسلسل، الكثير من المواقف الكوميدية بين يوسف ولبنى زوجة علاء المهندس في الشركة، والتي تواصل الشك في زوجها، وتنتهي الأمور بضربها له، بينما يتناول يوسف دواء يتسبب في اضطراب الهرمونات، ويشعر بالاضطرابات التي تمر بها زوجته سارة أثناء الحمل.