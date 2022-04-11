القوى العاملة تسلم 100 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في الشرقية

سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، 100 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها مديرية القوى العاملة بالشرقية، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم، وذلك بحضور أحمد عبدالهادي، وكيل المديرية، وحمدي جابر، وكيل الوزارة للتشغيل، ومجدي عبدالعزيز، مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، وأشرف مرزوق، معاون الوزير.

مصر بكم أجمل

وقال الوزير في كلمته، إنّ الدولة تضع أبنائها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، ما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة «مصر بكم أجمل» لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة.

وأكد سعفان، أنّ الوزارة لن تتوقف نحو انطلاقة لبذل المزيد من الاهتمام بذوي القدرات من تدريب وتشغيل، وهي على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية.

وفيما يخص قادرون باختلاف، أكد الوزير ضرورة تقديم الرعاية والاهتمام لهم، خاصة من خلال مبادرة «مصر بكم أجمل» التي تقدم الدورات التدريبية في مجال ريادة الأعمال، فضلا عن توفير فرص العمل المناسبة لهم لتمكينهم ومشاركتهم في مختلف الأعمال.

بيت العائلة

ونوه الوزير، بأنّ 2022 هو عام المجتمع المدني، الذي أطلقته القيادة السياسية، وإذا ما تحدثنا عن ذلك المجتمع فهو يتكون من مجموعة أفراد فاعلين، فهو المجتمع بأسره، نحتاج فيه إلى مفاهيم المسؤولية والتكاتف بين بعضنا البعض، لندحر السلبية بكل أشكالها ونعيد مصطلح «بيت العائلة»، والأسرة الكبيرة ككيان يحقق فكرة المجتمع المدني في أبسط معانيه، كذلك دعت الأديان السماوية ونبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى رعاية وحماية بعضنا البعض، وأوصى على الجار في الوقوف بجانبه وقت حاجته ومساعدته قدر المستطاع.

وأكد الوزير أنّ المجتمع لن يقوي ويواجه الأزمات، إلا باتحادنا سويا لتحقيق الهدف الأسمى، وأن نزيل خلافاتنا جانبا اقتداءً بالذكرى المجيدة بانتصارات 1973، والتزامنا بمبادئ ديننا الحنيف والذي أرسى مبادئ المجتمع الصلب في مختلف الأزمان والعصور.

بدوره، أوضح وكيل المديرية، أنّ المديرية بكل العاملين فيها مسخرين لخدمة قادرون باختلاف في كل الأوقات سواء بتقديم فرص التدريب والتشغيل لهم في شركات ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة، إيمانا بدورهم المهم في بناء المجتمع يداً بيد من أشقائهم الأصحاء.