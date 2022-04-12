درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 11-4 -2022 فى مصر

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التحسن مستمر في درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم الثلاثاء، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة اليوم، تتراوح بين 19- 20 درجة على السواحل الغربية والشرقية وجنوب سيناء، فى حين تسجل 25 درجة على القاهرة الكبري الوجه البحري، وتسجل 26 درجة على مدن ومحافظات شمال الصعيد، فى حين تسجل 30 درجة على مدن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتسجل 37 درجة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، إذ تشهد انخفاض يتراوح ما بين 9-10 درجات خلال ساعات الليل على جميع انحاء الجمهورية، حيث يسود طقس بارد على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبري وشمال الصعيد، وطقس لطيف على جنوب سيناء ومعتدل على مدن ومحافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12-4-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء فى مصر على النحو التالي:

القاهرة25-14

الإسكندرية 19-13

وادي النطرون24-15

طنطا 24-14

شبين الكوم 25-15

دمنهور 25-15

بلطيم 22-12

مطروح 18-14

السلوم 18- 13

سيوة 23 13

بورسعيد 20 14

دمياط 23 14

الزقازيق 24-15

المنصورة 23 15

الإسماعيلية 24-15

السويس 25-15

العريش 21 14

رفح 20 14

رأس سدر 22 15

نخل 21 12

نويبع 23 16

طابا 24-16

كاترين 23 14

الطور 25 19

شرم الشيخ 30 19

الغردقة31 20

مرسى علم 32 20

الفيوم 25 14

بني سويف 25 14

المنيا 25 14

أسيوط 26 15

سوهاج 28-19

قنا 33 21

الأقصر 34 20

أسوان 36 21

إدفو 35 22

أبو سمبل 37 21

الوادي الجديد 36 20

شلاتين 31 18

ابو رماد 32 17

حلايب 29 19

راس حدربة 28 18