دعاء السجدة الأخيرة في الصلاة.. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك

تزداد عملية البحث عن دعاء السجدة الأخيرة في الصلاة، بالتزامن مع الثلث الأول من شهر رمضان المعظم، إذ يحرص المسلمون على ترديد الأدعية، طوال الشهر المعظم، الذي ينتظره المسلمون كل عام، راجين فيه رحمة الله ومغفرته والعتق من النار بالعبادة والصيام والصلاة والتقرب إلى الله بالطاعات، وكثرة الصلاة.

دعاء السجدة الأخيرة في الصلاة

وتقدم «الوطن» لقرائها في السطور التالية، دعاء السجدة الأخيرة في الصلاة، بالإضافة إلى بعض الأدعية الأخرى التي يمكن الاستعانة بها في أي وقت في الشهر الكريم الذي ينتظره المسلمون كل عام، وفيما يتعلق بموضوع دعاء السجدة الأخيرة في الصلاة فورد منها ما يلي: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين».

أدعية السجود في الصلاة

ولم يُختص دعاء السجدة الأخيرة في الصلاة بدعاءٍ معين، وإنما يُشرع الذكر فيه بما يُشرع من أدعيةٍ في سجدات الصلاة الأصلية، ومن بين أدعية السجود في الصلاة، الدعاء بصيغة: «سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وضع عني بها وزراً، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داوود- عليه السلام».

أدعية السجدة الأخيرة في الصلاة

كما يمكن ترديد دعاء السجدة الأخيرة في الصلاة بصيغة: «سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر لي، اللهم أنجني من النار، اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوّره، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين»، «اللهم اغفر ذنبي كلّه، دقّه وجلّه، وأوّله وآخره، وعلانيّته وسرّه»، «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي».

تجدر الإشارة إلى أنَّه لم يرد في صحيح السنة النبوية أنَّ هناك دعاء السجدة الأخيرة في الصلاة، وما جاء من أحاديث حول هذا الأمر ضعيفة الإسناد، ولكن الأدعية يمكن تردديها في أي وقت من العام، فلم تُختص السجدة الأخيرة من الصلاة بذكرٍ معين، وإنما يُقال فيها ما يُشرع في باقي السجدات، ولعل أشهر القول هو «سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات.