هنا شيحا تأمل في العودة إلى خالد النبوي بمسلسل راجعين يا هوى

كثير من الأحداث التي شهدتها الحلقة التاسعة من مسلسل راجعين ياهوى، والذي يقدم بطولته الفنان خالد النبوي، ويتم عرضه يوميًا على قناة cbc وكذلك قناة dmc، وخلال الحلقة شهدت تطورات في علاقة «النبوي» و«هنا شيحا».

والحلقة التاسعة من مسلسل راجعين يا هوى شهدت انفصال فريدة، التي تجسد شخصيتها الفنانة هنا شيحا، عن إحسان، الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو مهدي، وهو الأمر الذي سبب أزمة لها، وتحدثت معها والدتها بأنَّها قست عليه ولا يصح أن تظل تفكر في بليغ، الذي يجسد شخصيته الفنان خالد النبوي.

هنا شيحا في مسلسل راجعين يا هوى

ولكن كانت المفاجأة حينما أتى إحسان إلى منزل فريدة وهو منفعل للغاية وأخبرها بأن بليغ ذهب إليه وطلب منه الابتعاد عنها، وظن إحسان أن هذا باتفاق مسبق بين فريدة وبليغ.

فريدة تنفي علاقتها ببليغ

ولكن فريدة نفت أنها كانت على علم بأن بليغ سيذهب إليه ويطلب منه هذا الأمر وأكّدت أنَّ علاقتهما لم تعود، ولا تعلم لماذا فعل هذا الأمر، ولكن هذا الأمر جعل فريدة تجدد الأمل مرة أخرى بأن بليغ لا يزال يحبها ويفكر في العودة لها مجددًا وهذا هو السبب وراء ذهابه لإحسان لكي يبتعد عنها.