تدريب 2186 مدير مدرسة بالدقهلية للتعرف على المشروعات القومية

أطلقت إدارة شرق المنصورة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الاثنين، فاعليات تدريب «تفعيل دور مديري المدارس في التعريف بالإنجازات والمشروعات القومية»، بحضور 2186 مدير مدرسة، الذين تم اختيارهم بهدف نقل التدريب إلى المعلمين بالمدارس والتلاميذ، لوضع آليات ‏التعريف بالإنجازات للجمهورية الجديدة.

ففي إطار حرص الدولة على تنمية الشعور بالولاء والانتماء والمشاركة الإيجابية، انطلقت اليوم فعاليات تدريب مديري المدارس الابتدائية والإعدادية على تفعيل دور المدرسة بالتعريف بالإنجازات والمشروعات القومية لتنمية روح الولاء والانتماء.

وكيل «تعليم الدقهلية» يحضر انطلاق التدريب

وحضر التدريب علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في القاعات التدريبية بمدرسة «بدوي بدوي»، التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، وسط حضور قيادات إدارة شرق المنصورة التعليمية، ومديري المدارس.

إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل

وقال «عبد الرؤوف» إن التدريب يعمل على تنمية وتطوير وتوسيع آفاق السلوكيات الإدارية، ويؤدي إلى المرونة في العمل، موضحاً أن التدريب يعمل على تنمية وتطوير وتوسيع آفاق المتدربين، مما يؤدي إلى المرونة في العمل، ويحسن من أداء المتدرب، وأضاف أن التدريب يعمل على إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل، ويواكب التطورات والتغيرات السريعة في سوق العمل.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، أن التدريب يهدف إلى ترسيخ الشعور بالولاء والانتماء والمشاركة الإيجابية، والتعريف بالإنجازات القومية والمشروعات التي تمت على مدار 8 سنوات، وأدت إلى النهوض بالدولة واستقرارها.

وأشار إلي أن عدد المستهدفين على مستوى الإدارات التعليمية للمرحلة الابتدائية 1360 مدير مدرسة، وعدد المستهدفين لمديري المرحلة الإعدادية 826 مدير مدرسة، ويتم تنفيذ البرنامج على مدار يومين، اعتباراً من اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء 12 أبريل 2022، في القاعات التدريبية بالإدارات التعليمية، البالغ عددها 47 قاعة، بجميع الإدارات التعليمية.