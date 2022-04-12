دراما مصر: مسلسل الاختيار أثبت قوة الفن المصري في توثيق التاريخ

استعرض برنامج «دراما مصر»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، وقدمته الإعلامية لما جبريل، أبرز الأعمال الدرامية الناجحة على الشاشات المصرية، إذ أن مسلسل الاختيار نجح على مدار الثلاث سنوات الماضية في بناء الوعي، وتأكيد على أن الفن المصري قوة لا يُستهان بها في توثيق التاريخ، كما أن مسلسل الاختيار يؤكد لنا جميعًا أن لدينا دراما قومية قوية توثق تضحيات رجال الجيش والشرطة وتكشف زيف الجماعات الإرهابية، وتوثق مرحلة حاسمة في تاريخ مصر وحمايتها من الإرهاب.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3

ذكر الإعلامية لما جبريل، أن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3، جاء عنوانها الرفق واللين والتسليم، بلقاء بسام الذي يقوم بدوره الفنان أحمد كشك، بلقاء الضابط زكريا يونس الذي يقوم بدوره كريم عبد العزيز، من أجل أن يطلب منه حماية أهله قبل العمل معه وإعطائه المعلومات، «كريم عبد العزيز أعطى له فلاشة تسجل اجتماعات الخلية الإرهابية بقيادة كريم بديوي».

لقاء السيسي مع ابنته آية ودعمها له ضد تصرفات زميلاتها في الجامعة

فيما استعرضت الحلقة، كيفية تصرف الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، في هذه الفترة مع ابنته «آية» التي تقوم ببطولتها الفنانة مايان السيد، وكيف دعمها السيسي أمام تصرفات زميلات لها في الجامعة، كما استعرضت الحلقة، اجتماعا بين السيسي ومحمد مرسي والذي جسَّد شخصية الفنان صبري فواز، وطلب من الفريق أول عبد الفتاح السيسي طلبا مفاجئا إنه ينضم لجماعة الإخوان المسلمين.

مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3 تأليف هاني سرحان اخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي، بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وياسر جلال خالد الصاوي وصبري فوزا، وكتير من نجوم الدراما المصرية.